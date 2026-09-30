В літаку Flydubai побилися пілоти, - ЗМІ

На борту літака було 180 пасажирів. Інцидент почав обростати новими подробицями

На борту пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Flydubai, який виконував рейс з Дубая до Тель-Авіва, стався конфлікт між пілотами.

Про це йдеться у заяві авіакомпанії. "Пілоти сперечалися один з одним у своїй кабіні під час польоту, поки один із них не знепритомнів. Таким чином, інциденту, пов'язаного з безпекою, немає", - пояснили в компанії.

Як повідомило видання Mako, після приземлення літака дубайської авіакомпанії в аеропорту в Саудівській Аравії пасажирам було наказано залишатися на своїх місцях і не залишати їх, за винятком пілотів, яких вивели з літака.

Відео дня

За даними видання, можливою причиною конфлікту між пілотами могло стати те, що один із них українець, а другий – росіянин.

Пізніше версію про те, що пілотами рейсу FlyDubai були росіянин та українець, спростували ізраїльські ЗМІ. За новою інформацією, нападником другим пілотом був громадянин Оману, а постраждалий капітан повітряного судна - громадянин ОАЕ.

За даними ЗМІ, на борту літака був додатковий екіпаж пілотів. Вони летіли літаком як цивільні. Саме вони взяли контроль над літаком.

При цьому в Ізраїлі не виключають спроби теракту на борту літака Flydubai, повідомив з посиланням на джерела портал Ynet. Зокрема, одна з головних версій правоохоронців зараз – спроба самогубства одного з пілотів, яка могла мати терористичний мотив.

Наразі підозрюваного в інциденті пілота допитують.

Що сталося з літаком Flydubai

Сьогодні вранці літак дубайської авіакомпанії подав сигнал лиха 7700, а потім код 7500, який використовується для можливого захоплення. Зв'язок з екіпажем літака було втрачено. На борту літака перебуває 180 пасажирів. Близько 100 із них ізраїльтяни.

По тривозі навіть підняли винищувачі ВПС Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що літак приземлився в одному з аеропортів у Саудівській Аравії.

Генеральний директор Flydubai поінформував, що незабаром із Дубая до Саудівської Аравії буде відправлено літак, а звідти він продовжить свій шлях до Ізраїлю.

Інші новини про авіаінциденти

У серпні в Одеській області розбився військовий літак, пілот катапультувався. Тоді повідомлялося, що під час запуску авіаційної ракети сталася позаштатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся.

А 20 червня у Франції внаслідок авіакатастрофи загинув Клод Гіймо, один із засновників Ubisoft. Він перебував на борту туристичного літака, який зазнав аварії разом із пілотом.

Літак Cessna 421, що належав 69-річному Клоду, впав у поле й одразу загорівся.

Вас також можуть зацікавити новини: