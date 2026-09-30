Американський фрегат відправили на дно під час навчань: його атакували з моря й повітря

Фрегат USS Klakring, виведений зі складу ВМС США, став мішенню під час американо-британських навчань.

Американський фрегат типу Oliver Hazard Perry пішов на дно. З 17 по 21 вересня біля берегів Шотландії відбулися американо-британські навчання Atlantic Thunder 26, які завершилися практичною стрільбою по списаному кораблю. Як пише ZBiAM, мішенню став колишній американський фрегат USS Klakring.

Головним завданням навчань була перевірка дій проти надводних цілей, стійкості систем обміну даними та здатності різних видів збройних сил вести скоординований вогонь. Спочатку маневри планували на 11–22 травня, однак з невідомих причин їх перенесли на вересень.

Навчання проходили на британському полігоні MOD Hebrides Range, розташованому біля західного узбережжя Шотландії. Полігон використовується для випробувань та оцінки озброєння. Контрольована повітряна зона основної ділянки полігону становить близько 115 тис. кв. км, а під час масштабних заходів може значно розширюватися.

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Як повідомляється, USS Klakring був восьмим кораблем подовженої версії Long і 32-м фрегатом цього типу, побудованим для ВМС США. Його заклали 19 лютого 1982 року в штаті Мен, спустили на воду 18 вересня того ж року, а до складу флоту прийняли 20 серпня 1983-го.

Корабель назвали на честь контр-адмірала Томаса Б. Клакрінга, який під час Другої світової війни командував підводним човном USS Guardfish і тричі був нагороджений Військово-морським хрестом.

Зі складу ВМС США фрегат вивели 22 березня 2013 року. Після цього він перебував на базі зберігання списаних кораблів у Філадельфії. 12 серпня 2026 року його відбуксували річкою Делавер, після чого розпочався останній перехід через Атлантику.

Точні відомості про всіх учасників обстрілу списаного корабля офіційно не розкривалися. Відомо, що в атаці брав участь американський есмінець. Він випустив по фрегату одну ракету, імовірно RIM-174 Standard SM-6. Крім того, американські джерела підтвердили участь двох багатоцільових винищувачів F-15E Strike Eagle.

Сили оборони добивають фрегат"Адмірал Ессен"

Сили оборони України завдали удару по військовій інфраструктурі РФ у Новоросійську та по фрегату Чорноморського флоту "Адмірал Ессен". Як повідомили в ГУР, атака відбулася вночі 9 вересня в рамках спільної deepstrike-операції. У результаті на палубній надбудові корабля спалахнула пожежа. Пізніше ВМС ЗСУ уточнили, що фрегат – носій ракет "Калібр" – був уражений українською крилатою ракетою "Нептун".

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