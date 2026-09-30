Середня зарплата в Україні в серпні зменшилася: у Держстаті назвали суму

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 вересня склала 3,8 млрд грн.

Середня заробітна плата в Україні в серпні скоротилася на 1,1%, порівняно з липнем, і становила 31 892 гривні. Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 24 556,84 грн.

Як повідомила Державна служба статистики, порівняно з серпнем минулого року середня зарплата зросла на 23,1%.

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано в Києві – 48 705 грн (37 502,85 грн "чистими"). Друге місце посідає Луганська область - 33 981 грн (26 165,37 грн), а на третьому – Київська область з 32 404 грн (24 951,08 грн). До регіонів з найнижчим рівнем оплати праці належать Чернівецька область – 22 807 грн (17 561,39 грн "чистими") та Кіровоградська – 22 869 грн (17 609,13 грн).

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Щодо оплати праці за видами економічної діяльності, то найвища зафіксована у сфері інформації та телекомунікацій: 79 170 грн (60 960,9 грн), тоді як найнижча – в освіті: 19 109 грн (14 713,93).

Зменшення середньої заробітної плати порівняно з липнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,4% у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування до 6,2% у охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги. У низці інших сфер відбулось збільшення середньої заробітної плати на 0,1–4,7%.

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 вересня склала 3,8 млрд грн.

Зарплати в Україні - останні новини

Середня заробітна плата в Україні в червні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень до сплати податків (25 243 гривні "чистими").

За даними "OLX Робота", за чотири роки заробітні плати фасадників зросли майже в 2,5 раза, водіїв – майже вдвічі, а продавців і кухарів – більш ніж удвічі.

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