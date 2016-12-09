У Кропивницькому розпочав роботу бізнес-форум "Україна — країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, бізнес-форум відкрився о 10:00 в актовій залі регіональної торгово-промислової палати. Основними питаннями форуму є проблеми створення та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

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Форум складатиметься з трьох панельних дискусій за участю представників влади, керівництва кропивницького регіонального представництва Приватбанку та місцевих підприємців.

На форум прибули кілька сотень місцевих дрібних та середніх підприємців.

Їх привітали голова правління Кіровоградського обласного відділення Українського союзу промисловців і підприємців Євген Бахмач, заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, секретар міськради Андрій Табалов, директор головного регіонального управління Приватбанку в Кіровоградській області Ростислав Масло.

У програмі заходу — панельна дискусія Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні: державні програми і підтримка ініціатив, а також «Шлях до успіху: досвід успішних Кропивницьких бізнесменів», яка передбачає виступ місцевих підприємців, готових поділитися своїм успішним досвідом. У їх числі Микола Цуканов – керівник приватної галереї, Віктор Душак – власник мережі кав'ярень та ін.

Основним заходом форуму має стати презентація проектного фінансування Приватбанку на сервісі «КУБ» (Країна успішного бізнесу).

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.