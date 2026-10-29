Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 30 жовтня

Національний банк України встановив на пʼятницю, 30 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,53 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,51/45,54 грн/дол., а до євро – 50,63/50,64 грн/євро. 

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінних пунктах середня вартість долара 29 жовтня становила 46,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,90 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.  

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 29 жовтня зріс на 4 копійки і становив 45,99 гривні за долар. Курс євро в банку зріс на 36 копійок і складає 51,75 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,39 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в діапазоні 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн.

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