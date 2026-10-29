Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 30 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,68 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 30 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,53 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,51/45,54 грн/дол., а до євро – 50,63/50,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінних пунктах середня вартість долара 29 жовтня становила 46,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,90 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 29 жовтня зріс на 4 копійки і становив 45,99 гривні за долар. Курс євро в банку зріс на 36 копійок і складає 51,75 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,39 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в діапазоні 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн.

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