Скільки перехоплювачів реактивних дронів має Україна: Флеш пояснив важливий нюанс

Говорити про ефективність рішення можна лише тоді, коли кожен екіпаж ППО зможе показати результат.

Говорити про ефективність реактивних перехоплювачів можна буде лише тоді, коли високі показники збиття російських реактивних дронів вдасться масштабувати по усій країні в усіх підрозділах Сил оборони України. Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов сказав під час спілкування з журналістами.

Зокрема, у нього запитали, скільки Україна має ефективних перехоплювачів.

"Як мінімум є п’ять перехоплювачів, і є перехоплювачі, в яких ефективність дуже велика", - сказав Бескрестнов.

Відео дня

При цьому, за його словами, він не вважає показником ефективності таку ситуацію, коли лише якийсь один екіпаж протиповітряної оборони показав 100% ефективності при застосуванні одного виду перехоплювачів.

На його думку, треба враховувати людський фактор, бо в лавах сил протиповітряної оборони служать дуже різні люди, які формують дуже різні екіпажі, починаючи з добровольчих формувань територіальної громади.

"І коли будь-який екіпаж зможе показати результат, я скажу - це рішення працює. Тому що, наприклад, ми ж не знаємо, як ми отримували цей результат. Це може бути момент, коли наприклад, реактивний "Шахед" рухався дуже повільно. Так буває. Буває швидкість 550 км на годину, а буває 300 км на годину він літає", - пояснив Флеш.

На його переконання, говорити про ефективність можна буде лише тоді, коли вдасться по всій країні масштабувати рішення стосовно реактивних перехоплювачів.

"Тобт у нас буде достатньо комплектуючих для того, щоб їх - як ми зробили це з звичайними перехоплювачами, просто заваливши всю країну - завантажили цими перехоплювачами. Дуже багато їх зробили, що у кожного підрозділу, у кожної частини по всій країні були перехоплювачі. Тобто ми зробили захист всій країні. Так само нам треба зробити масштабоване рішення по реактивному перехоплювачу. Коли воно буде, я вам скажу: що так, воно є, воно працює", - сказав Флеш.

Захист від російських реактивних дронів

Як повідомляв УНІАН, експерт Анатолій Храпчинський зауважував, що мають бути не поодинокі, а десятки й сотні перехоплень російських реактивних дронів новими системами, щоб можна було стверджувати, що технологія працює.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський перерахував чотири різні види озброєння, які мають посилити протиповітряні сили оборони України для збиття російських реактивних "Шахедів". Йдеться про амуніцію калібром 20 мм для винищувачів F-16, реактивні перехоплювачі, малі ракети і турелі.

Вас також можуть зацікавити новини: