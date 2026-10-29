Ще один рік не витримаємо: міністр оцінив наслідки блокади портів для агросектору

Збитки аграріїв вже сягнули 3 млрд доларів.

Через блокаду чорноморських портів російськими окупантами аграрії вже втратили приблизно 3 млрд доларів. Їхнього запасу міцності має вистачити до 1 липня 2027-го року, проте за умов збереження обмежень експорту після цього строку в Україні неодмінно відбудеться значне скорочення посівних площ і врожаю, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами.

"Можуть бути два сценарії в першому півріччі 2027-го року. В разі збільшення експорту будуть більше вносити необхідну кількість добрив і засівати всю площу, яка доступна. В разі не-збільшення експорту – буде мінімальна технологія. Умовно скорочення добрив на 30-40% до показника поточного року, перехід на максимально доступні і дешевші засоби захисту рослин та насіннєвий матеріал, скорочення площі під посівами мінімум на 1 млн га. І в такому режимі можна пройти весняну посівну кампанію. Але ще один маркетинговий рік так зробити не вийде, тому що ми дійдемо до 1 липня з нулем замість запасів", – попереджає Висоцький.

Попередні запаси українських аграріїв очільник Мінагро оцінює в 5 млрд доларів.

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"На початку маркетингового року, 1 липня, був певний запас міцності у аграріїв. Ми оцінюємо їхній обіговий капітал приблизно в 250 доларів на гектар, як доходи попередніх періодів на рахунках. В межах країни ми оперуємо 20 мільйонами гектарів зернових і олійних культур. Відповідно, говоримо про 5 млрд доларів запасів. Станом на 1 жовтня цей запас знизився до приблизно 100 доларів на гектар. Фактично 3 млрд доларів вийшли в мінус через те, що відбулося значне падіння експорту", – інформує Висоцький.

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Раніше Тарас Висоцький повідомляв, що внаслідок блокади портів Україна з кінця вересня експортує лише 50% від необхідних обсягів сільськогосподарської продукції. При цьому в пріоритеті – продукція з більшою доданою вартістю, зокрема рослинна олія.

В наступному році Мінагро прогнозує зменшення площ під зерновими в Україні – перш за все, кукурудзою і пшеницею – і збільшення площ під олійними – соєю і соняшником. Висоцький не виключає, що зменшення площ під кукурудзою може досягти 50%.

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