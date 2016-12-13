У четвер в Запоріжжі стартує бізнес-форум "Україна — країна підприємців"

Такі форуми вже успішно пройшли в Полтаві, Києві, Дніпропетровську, Рівному та інших містах України.

Український союз промисловців і підприємців за підтримки банкірів і місцевої влади прагне показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Учасників форуму чекають виступи представників влади та інших організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції і т. д.

— Головне завдання форуму — привернути увагу всіх жителів міста до того, що сьогодні підприємництво є найбільш реальним засобом забезпечити свою сім'ю, — сказав керівник напрямку «Малий і середній бізнес» Приватбанку Олександр Ніколенко.

Президент УСПП Анатолій Кінах також зазначив, що держава та місцева влада повинні розглядати розвиток самозайнятості, малого та середнього бізнесу як свою стратегію, адже ця програма допоможе створити в приватному секторі більше мільйона нових робочих місць.

В ході відкритого діалогу з місцевою владою учасники форуму мають намір обговорити нові ефективні механізми стимулювання розвитку підприємництва, одним з яких є можливість компенсації з місцевих бюджетів частини відсотків за банківськими кредитами, якщо вони спрямовані на створення нових робочих місць.

Запорізький бізнес-форум «Україна — країна підприємців» стартує 15 грудня 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 183, Запорізька обласна філармонія. Початок роботи о 10:00, реєстрація та кава з 9:30.