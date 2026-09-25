Найкращі смартфони 2026 року: п’ять моделей, які рекомендують експерти

Рейтинг складено на основі масштабного тестування смартфонів як у лабораторних умовах, так і в повсякденному використанні.

Експерти TechRadar оновили рейтинг найкращих смартфонів, доступних на світовому ринку у вересні 2026 року. До списку увійшли флагмани від Apple і Samsung, недорогий Pixel, складаний пристрій та модель для студентів.

Рейтинг складено на основі масштабного тестування смартфонів як у лабораторних умовах, так і в повсякденному використанні. Над списком працювали спеціалісти, які багато років тестують мобільні пристрої та оцінюють їх з урахуванням реальних потреб користувачів.

iPhone 18 Pro та 18 Pro Max – для шанувальників Apple

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Обидва пристрої оснащені високопродуктивним процесором A20 Pro та вдосконаленою системою охолодження, які забезпечують надійну роботу навіть під час інтенсивного навантаження. Ще одне помітне оновлення – основна 48-мегапіксельна камера зі змінною діафрагмою; також Apple додала більш просунуті професійні налаштування зйомки.

Автори рейтингу окремо відзначають швидкість дротової зарядки: за 15 хвилин можна відновити до 50% заряду. Автономність загалом залишилася на рівні попереднього покоління: у звичайному режимі використання обидва iPhone 18 Pro можуть працювати близько 30 годин.

При цьому серйозних змін у дизайні порівняно з попереднім поколінням небагато, а ціна зросла на $100.

Samsung Galaxy S26 Ultra – найкращий Android-смартфон

Флагман оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X із частотою оновлення до 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті на вибір та акумулятором на 5000 мАг.

Основна камера використовує 200-мегапіксельний сенсор, а доповнюють її 50-Мп надширококутна камера, 10-Мп телефото з 3-кратним оптичним зумом та 50-Мп телефото з 5-кратним наближенням. На думку TechRadar, саме камера залишається головною причиною звернути увагу на цей смартфон.

Ще однією унікальною особливістю стала Privacy Display – спеціальна технологія екрану, яка обмежує видимість вмісту для людей, що знаходяться збоку від власника. Телефон також отримав безліч функцій штучного інтелекту та підтримку оновлень протягом 7 років. До мінусів віднесли відмову від використання титану та незначні зміни в дизайні.

Google Pixel 10a – найкращий доступний смартфон

Його стартова ціна становить 499 євро, а сам пристрій має 6,3-дюймовий OLED-екран із частотою 120 Гц, чіп Tensor G4, 8 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 5100 мАг.

На задній панелі встановлені основна 48-мегапіксельна камера та 13-Мп надширококутний модуль. Однією з сильних сторін Pixel 10a оглядачі називають обробку фотографій та набір функцій штучного інтелекту. Ви просто дістаєте телефон, робите знімок, а розумні алгоритми Google роблять усе за вас.

Претензії ті самі, що й до моделей вищого класу, – відсутність кардинальних відмінностей від попереднього покоління. Хоча Google обіцяє сім років оновлень Android та безпеки, що робить телефон привабливішим для тривалого використання.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – найкращий складаний смартфон

У складеному стані смартфон оснащений 6,5-дюймовим екраном, а після розкладання він перетворюється на повноцінний 8-дюймовий дисплей . Товщина корпусу в розкладеному вигляді становить усього 4,1 мм.

Смартфон працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, має до 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач об’ємом до 1 ТБ. Основна камера отримала 200-Мп сенсор, здійснивши довгоочікуваний прорив для лінійки складаних смартфонів.

Експерти відзначають практично непомітну складку на внутрішньому дисплеї, високу продуктивність та покращену обробку фотографій. Втім, є й недоліки – висока вартість (від $2100) та незручний виступ камери, що заважає пристрою рівно лежати на столі.

iPhone 17 – найкращий смартфон для студентів та молоді

Базова модель iPhone 2025 року отримала 6,3-дюймовий екран Super Retina XDR із частотою оновлення 120 Гц і функцією Always-On, процесор A19 та одну з найкращих фронтальних камер на ринку, а базовий обсяг пам’яті тепер починається з 256 ГБ.

Серед переваг також відзначаються міцний корпус, повний день роботи від акумулятора навіть при активному використанні та швидка зарядка. Смартфон пропонує багато функцій, які зазвичай асоціюються з Pro-моделями, але коштує помітно дешевше.

Тому TechRadar рекомендує iPhone 17 студентам, молоді та всім, кому не потрібні можливості повноцінного флагмана Apple.

Великі екрани давно стали стандартом для смартфонів, але виробники, як і раніше, випускають моделі, якими зручно користуватися однією рукою. Експерти склали добірку з шести компактних телефонів, які пропонують сучасне "залізо" та функції без величезних габаритів.

Якщо ви шукаєте потужну "начинку", яка не застаріє й через п’ять років, експерти AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших смартфонів на сьогодні. Увесь топ-10 складається з пристроїв на базі чіпсета Snapdragon 8 Elite.

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