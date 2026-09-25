Посланець Путіна зустрівся з представниками Трампа в США: CNN розкрив подробиці

Метою зустрічі були переговори щодо припинення війни в Україні.

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв 24 вересня провів зустріч з посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Нью-Йорку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. За даними видання, темою зустрічі стали переговори щодо завершення війни в Україні, а також подальша співпраця між США та Росією.

Джерела деталізували, що Дмитрієв перебував у Нью-Йорку для продовження зусиль щодо припинення війни РФ проти України та діалогу між Росією та США після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з посланцями США на початку вересня.

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Журналісти зазначили, що раніше зустріч також провели державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це відбулося під час Генеральної Асамблеї ООН. На тлі цих зустрічей президент США Дональд Трамп заявив, що вірить в можливість досягнення угоди між Україною та РФ.

Мирні переговори: інші важливі новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про плани відновити формат тристоронніх зустрічей за участі РФ та США. За його словами, наразі Україна планує передати Європі деталі домовленостей, а США передасть цю ж інформацію РФ. Після чого, за 10 днів, сторони мають повернутися до цієї розмови.

Також раніше Зеленський заявляв, що вже в грудні може зʼявитися можливість для його особистої зустрічі з Путіним. За його словами, це може статися в Маямі під час саміту G20. Президент також наголосив, що Україна готова до цієї зустрічі.

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