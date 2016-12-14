Місцева влада Тернополя готова виділити на компенсацію підприємцям відсотків за кредитами до 1 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний меморандум був підписаний представниками органів влади регіону в ході регіонального бізнес-форуму "Україна - країна підприємців", організованого «ПриватБанком» спільно з Українським союзом промисловців і підприємців.

Меморандум, зокрема, підписали голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, заступник голови правління УСПП Михайло Ібрагімов.

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Представники влади та бізнесу в ході форуму обговорили гострі питання кадрового потенціалу Тернопільщини, питання галузей регіону, які найбільш потребують інвестування, проблему безробіття.

Як повідомляв УНІАН, одним з перших українських міст, які приєдналися до національної програми підтримки малого бізнесу «Країна підприємців», стало місто Покровськ Донецької області, де вже стартував проект компенсації відсотків за користування кредитами малому бізнесу за рахунок місцевого бюджету. Відповідне рішення було прийнято міськрадою. Пізніше про готовність виділити кошти з бюджету заявили місцеві влади Києва, Полтави, Кривого Рогу та інших міст України.

Залучити фінансування підприємці міста зможуть за допомогою порталу програми kub.pb.іа.