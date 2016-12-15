У Запорожжі розпочав роботу регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, захід проходить у Запорізькій обласній філармонії.

До дискусії залучені заступник міського голови Запоріжжя Валерій Еделєв, керівник Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік, директор Запорізького РУ Приватбанку Віктор Остапенко, представники регіонального відділення промисловців та підприємців, а також представники місцевого бізнесу.

Під час форуму заплановані панельні дискусії. Перша присвячена перспективам розвитку малого бізнесу в Україні, на другій буде заслухана інформація про шляхи успіху бізнесу в Україні.

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Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.