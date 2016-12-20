Влада Миколаївщини заявляє про готовність сприяти розвитку малого та середнього бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 20 грудня, в рамках бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко.

За його словами, в проекті обласного бюджету на 2017 рік у рамках підтримки малого і середнього бізнесу передбачається виділення 2 млн грн на відшкодування відсоткової ставки за кредитами підприємців.

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У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сенкевич пообіцяв, що міська влада не буде втручатися в роботу малого і середнього бізнесу, в чому і буде полягати її допомогу підприємцям.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві сьогодні, 20 грудня, розпочав роботу регіональний бізнес-форум «Україна - країна підприємців», організований Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців і підприємців.

Бізнес-форум відкрився об 11:30 в залі Миколаївської обласної ради.

Основними питаннями форуму є проблеми створення та підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.

У програмі заходу обговорення розвитку малого бізнесу, взаємодії влади та бізнесу, виступи успішних бізнесменів, які поділяться своїм досвідом. Крім того, будуть озвучені інструменти та лайфхаки для підприємців, а також передбачена панельна дискусія.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.