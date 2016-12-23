УСПП і депутатське об'єднання "Депутатський контроль" підписали меморандум про співпрацю

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і депутатське міжфракційне об'єднання «Депутатський контроль» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

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Як передає кореспондент УНІАН, меморандум було підписано під час засідання ради директорів УСПП.

Від УСПП меморандум підписав його голова Анатолій Кінах, від депутатського об'єднання – Геннадій Кривошея.

За словами Кривошеї, депутати вирішили співпрацювати з найбільшим об'єднанням бізнесу в Україні – УСПП та представляти інтереси підприємців у парламенті.

«Якщо ми будемо гідно представляти інтереси представників бізнесу у нас в парламенті, то 2017 рік стане найбільш прогресивним і продуктивним», – зазначив Кривошея.

Як повідомляв УНІАН, Український союз промисловців і підприємців оцінює зростання економіки України в 2017 році на рівні 1,2%.