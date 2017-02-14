Кабмін схвалив залучення кредиту МБРР на $150 мільйонів для підтримки малого та середнього бізнесу

Кабінет міністрів України затвердив умови залучення під державні гарантії кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на 150 млн дол. для підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, які ведуть експортну діяльність.

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Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду за пропозицією Міністерства фінансів.

Як наголосив міністр Олександр Данилюк, залучить кредит державний «Укрексімбанк».

«Це буде практичний інструмент підтримки (малих і середніх підприємств - УНІАН)», - зазначив Данилюк.

Водночас міністр не озвучив умов надання державних гарантій.

Як повідомляв УНІАН, підтримка малого та середнього бізнесу, орієнтованого як на експорт, так і на внутрішній ринок, є одним з пріоритетів роботи уряду в цілому, так і Міністерства фінансів і Міністерства економрозвитку України.

У грудні 2016 року Кабінет міністрів України схвалив проект листа уряду до Європейського інвестиційного банку про затвердження кредитної лінії для підтримки малого та середнього бізнесу, що дасть змогу залучити "Укрексімбанку" для реалізації проекту кредиту в розмірі 260 млн євро.