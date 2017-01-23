Гройсман назвав "класовими ворогами" контролерів, які "кошмарять бізнес"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав «класовими ворогами» тих, хто тисне на підприємців, які створюють національний продукт.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час урядового семінару "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій і підвищення експортного потенціалу".

«Я підкреслюю, що той, хто тисне сьогодні на підприємця, який реально створює національний продукт, - наш з вами класовий ворог, який би чин у нього не був. Я звертаюся до мерів міст, глав адміністрацій. Колеги, якщо на вашій території є недбайливий контролер, скажіть про це і не мовчіть. Я зроблю все залежне від себе, щоб такий керівник, - податкової, митниці, Держпраці, поліції, - якщо це очевидний факт, я зроблю все, щоб він був зміщений з посади", - пообіцяв прем'єр.

За словами Гройсмана, завдання уряду «не отримати штраф, а забезпечити безпеку і якість».

«Беріть і викидайте таких (контролерів – УНІАН) з підприємств. Я за те, щоб були інспекції, і я буду контролювати, скажімо, те, як будуть платити людям мінімальні зарплати. Я підтримую контроль, але без штрафних санкцій», – сказав він.

Нагадаємо, Кабмін має намір до кінця року створити Службу фінансових розслідувань замість податкової поліції.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав бізнес бути законослухняним, не давати чиновникам хабарі, і одночасно запропонував провести перевірки для представників контролюючих органів, особливо Державної фіскальної служби, на предмет їх охайності і дотримання закону.

Верховна Рада 3 листопада прийняла у другому читанні депутатський закон про мораторій на проведення державних планових перевірок малого і середнього бізнесу до 31 грудня 2017 року.

Також Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду», який передбачає створення єдиної відкритої електронної бази державних перевірок бізнесу і обмеження кількості планових перевірок до одної в рік.