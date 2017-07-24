Порошенко схвалив скасування штрафів за несвоєчасну подачу бізнесом накладних через кібератаки

Президент України Петро Порошенко підписав закон про скасування штрафних санкцій за несвоєчасну подачу бізнесом податкових та акцизних накладних через кібератаку, що сталася наприкінці червня.

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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Президент підписав Закон України від 13.07.2017 р. №2143-VIII «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних через несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж платників податків). Закон буде оприлюднений завтра, 25 липня 2017 року", - написала вона.

Южаніна додала, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, закон передбачає скасування штрафних санкцій за несвоєчасну подачу звітності в період з 1 по 30 червня, продовження термінів подання такої звітності до 31 липня. Крім того, закон надає можливість бізнесу в разі повідомлення контролюючих органів відновити пошкоджену базу бухгалтерської звітності до 31 грудня 2017 року. При цьому контролюючі органи не зможуть перевіряти звітність до її відновлення, яке має бути не пізніше 31 грудня.

27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокуючий роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства.

Державна фіскальна служба раніше заявила, що не має законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів, які були вражені в результаті найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, проте наполегливо рекомендувала звертатися до кіберполіції.

Станом на 5 липня близько тисячі підприємців звернулися до кіберполіції зі скаргами на неможливість зареєструвати податкові накладні через кібератаки внаслідок поширення вірусу Petya.A.