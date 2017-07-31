Німеччина допоможе українським підприємствам вийти на міжнародні ринки

Уряд Німеччини в рамках програми «Fit for partnership with Germany» («Готові до співпраці з Німеччиною») спільно з товариством з міжнародного співробітництва GIZ пропонує українським менеджерам експортно-імпортних компаній у 2017 році пройти безплатне навчання з ряду програм економічної кооперації для підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Програма «Fit for partnership with Germany» покликана сприяти виходу українських підприємств на міжнародні ринки і підвищення їх конкурентоспроможності на них. Стажування спрямоване на підвищення кваліфікації українських менеджерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом оволодіння ними новими компетенціями в різних сферах ведення бізнесу з німецькими й іншими іноземними партнерами», - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, в 2017 році українським менеджерам буде запропоновано програми навчання економічної кооперації у сфері енергоефективності, охорони здоров'я, аграрного сектору й переробки сміття.

Курс навчання становить 4 тижні, при цьому Німеччина бере на себе видатки на проживання, харчування, страхування і транспортні витрати.

Довідка УНІАН. «Fit for partnership with Germany» - програма, яка реалізується урядом Німеччини для підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств, які є резидентами країн-партнерів. Вона охоплює 19 країн, в число яких входять Азербайджан, Білорусь, В'єтнам, Грузія, Єгипет, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Мексика, Молдова, Монголія, Росія, Туніс, Туркменістан, Узбекистан, Україна й Чилі. В Україні програма реалізується з 2001 року.

За весь час дії програми її випускниками стали понад 12 тисяч підприємців і менеджерів з перерахованих країн-партнерів, 1160 з яких - випускники з України.