Інвестиції в українські IT-стартапи скоротилися на третину

Загальний обсяг інвестицій в українські стартапи у сфері інформаційних технологій у минулому році склав 88 мільйонів доларів, що на 33% менше, ніж у 2015 році.

Як повідомила прес-служба Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA), за останні 5 років інвестори профінансували українські стартапи на суму понад 400 мільйонів доларів.

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"Загальна сума інвестицій у 2016 році становила 88 мільйонів доларів, і більше 400 мільйонів доларів сумарно за останні 5 років. Таким чином, обсяг розкритих інвестицій впав на 33% щодо 2015 року, але залишився вище показника 2014 року на 125%. Причиною такого явища стало те, що в 2015 році було кілька інвестиційних угод, сума яких обчислюється десятками мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, загалом в 2016 році інвестори уклали 87 угод з українськими інноваційними компаніями, що на 32% перевищує показник 2015 року. Середній чек з урахуванням усіх інвестицій склав в минулому році 1 мільйон доларів.

Згідно з повідомленням, в минулому році інвестори воліли вкладати свої кошти в компанії на початковому, "посівному" (Seed) етапі. Загалом, вони вчинили 73 таких угод (83,9% від загальної кількості), а середній обсяг інвестиції в одну компанію становила більше 500 тисяч доларів.

"Можна очікувати, що компанії, зараз отримали "стартовий капітал", будуть у майбутньому залучати інвестиції великих обсягів", - зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, близько 60% інвестиційних угод в 2016 році були укладені за участю міжнародних інвесторів, при цьому іноземний капітал становив понад 80% загального обсягу інвестицій в 2016 році.

"Найбільш привабливою галуззю для інвесторів, відповідно до огляду UVCA, є онлайн-послуги – 16 угод, 9 мільйонів доларів на "посівної" стадії", - додали в асоціації.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня український стартап Grammarly, який з використанням технології штучного інтелекту перевіряє текст на граматичні та стилістичні помилки, привернув 110 мільйонів євро інвестицій від американських венчурних фондів, що є рекордом за всю історію фінансування українських стартапів.

Згідно з дослідженням UVCA, в Україні інвестуванням стартапів на різних стадіях їх розвитку займаються 17 венчурних фондів, 6 фондів прямих інвестицій і 1 корпоративний фонд. Як правило, фонди готові інвестувати в розвиток проекту від 50 тисяч доларів до десятків мільйонів доларів в залежності від стадії проекту і типу фонду. Значна частина з них (37%) готові інвестувати від 100 тисяч до 1 мільйона доларів, 13% фондів готові вкласти в розвиток проекту понад 10 мільйонів доларів.

Обсяг приватних та венчурних інвестицій в українські компанії в 2015 році склав 132 мільйони доларів, що більш ніж в 3 рази перевищує аналогічний показник 2014 року. Загалом в 2015 році було укладено 66 угод, 48% з яких були укладені за участю міжнародних фондів.