ДФС: підприємства заборгували майже 82 мільярди податків

Сума податкового боргу платників податків перед зведеним бюджетом станом на 1 вересня становила 81,6 млрд грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, із загальної суми заборгованості 12,5 млрд грн - це борг підприємств, що сформувався протягом 8 місяців 2017 року, заборгованість підприємств перед бюджетом з початку року зросла на 18,1%.

При цьому сума податкового боргу зведеного бюджету, без урахування нових боргів, скорочена на 10 млрд грн до 59,1 млрд грн.

За даними ДФС, борг неплатоспроможних банків перед бюджетом становить 7,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2017 сума переплат з податку на прибуток становила 18,3 млрд грн.