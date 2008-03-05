На Київщині зіткнулися Рено і КамАЗ: розлилося 1280 літрів гербіциду

На Київщині о 04 год. 22 хв. 4 березня за 8 км від с. Семенівка Баришівського району Київської області, на автодорозі Київ-Харків, вантажний автомобіль "Рено" (вантаж 15360 л гербіциду "Трофі 90 кє" у пластикових каністрах ємністю по 20 л) допустив зіткнення з вантажним автомобілем "КамАЗ".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зіткнення автомобілів було пошкоджено 64 каністри, що призвело до розливу 1280 л гербіциду на площі близько 60 м2. Жертв та постраждалих немає. О 13 год. 30 хв. роботи на місці розливу завершено, грунт зібрано та направлено для подальшої утилізації. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 62 чоловіка та 12 од. техніки, у тому числі від МНС - 28 чоловік та 6 од. техніки.