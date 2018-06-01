Соціально-культурна платформа Ukrainian Heart запрошує Вас на благодійний захід «Діти єднають світ!», присвячений Міжнародному Дню Захисту Дітей.

Захід пройде 1 червня, у ДП «Український дім», за участю українських зірок: оперноі діви Марії Максаковоі, «кришталевого голосу» краіни - Аїди Ніколайчук, Микити Горюка, Віталія Білоножко (молодшого), Ігоря Мізраха, Натаніки та багато інших. Також у святковому концерті візьмуть участь дитячі танцювальні та музичні колективи. Запрошені діти з реабілітаційних центрів, діти воїнів АТО, діти з дитячих будинків.

І вперше в Україні пройде спеціальна акція, коли дитячі мрії будуть виконуватися онлайн під час концерту. Початок о 18:00.

Телефон для акредитації: 0663459526