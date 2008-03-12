Відсьогодні евакуація машин у Києві вважається незаконною - Мін`юст

З 12 березня евакуація транспортних засобів у столиці розцінюватиметься як незаконні дії.

Про це у вівторок в ефірі "5 каналу" повідомив заступник міністра юстиції Андрій Богдан.

"Сьогодні немає державної реєстрації спільного наказу управління транспорту Київської міської адміністрації та управління внутрішніх справ України в місті Києві. Відповідно, з завтрашнього дня (12.03) не можливе будь-яке евакуювання, вилучення чи переміщення транспортних засобів громадян України по місту Києву", - повідомив Богдан.