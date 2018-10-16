Завершується реєстрація на X Національний Експертний Форум в Одесі

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Організатор: Інститут Горшеніна

Організаційні партнери:

Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі

Максим Степанов, голова Одеської обласної державної адміністрації

ПРОГРАМА

Х Національного Експертного Форуму

18 жовтня 2018 року

м. Одеса, готель «Бристоль», вулиця Пушкінська, 15

11:00 - 12:00 – Реєстрація учасників та гостей Форуму

12:00 - 12:10 – Церемонія відкриття Форуму

12:10 - 13:20 – Дискусійна панель I: «ФОРМУЛА МИРУ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Питання для обговорення:

- Дієві сценарії відновлення суверенітету та територіальної цілісності країни

- Безпекові виклики України в контексті передвиборчого року

- Перспективи ситуації на Донбасі: миротворча місія, альтернативи «мінському формату», кроки до реінтеграції

- Міжнародна коаліція підтримки України: можливості та перспективи

- Гібридні загрози у сучасному світі: успішні технології протидії

- Підходи до вирішення гуманітарної кризи на Донбасі

УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:

- Олександр ЛИТВИНЕНКО, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України

- Александр ХУГ, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

- Жан-Батіст ЖАНЖЕН-ВІЛЬМЕР, директор Інституту стратегічних досліджень при Міністерстві оборони Франції (Париж)

- Іцхак ІЛАН, заступник директора Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак) у 2010-2011 роках

- Сімон ВАЙС, аналітик Регіонального офісу Фонду ім. Фрідріха Еберта з питань співробітництва і безпеки в Європі (Відень, Австрія)

МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Марсель РЬОТІГ, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі

13:20 - 14:00 – Фуршет, спілкування в кулуарах Форуму

14:00 - 15:20 – Дискусійна панель II: «УКРАЇНА – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХАБ ЄВРОПИ»

Питання для обговорення:

- Україна в контексті викликів глобальної економіки

- Інвестиції як ключовий чинник регіонального розвитку

- Реформа децентралізації як фактор інвестиційної привабливості регіонів

- Менеджмент інновацій та інноваційний підхід в економіці

- Трудова міграція як ризик для інвестиційної привабливості країни

- Вікно можливостей: скільки часу має Україна на модернізацію економіки

УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:

- Геннадій ЗУБКО, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

- Максим СТЕПАНОВ, голова Одеської обласної державної адміністрації

- Ізабель ДЮМОН, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні

- ЛІ ЯНГ ГУ, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні

- Іван МІКЛОШ, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR)

МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Соня КОШКІНА, шеф-редактор інформаційного порталу LB.ua

15:20 - 15:35 – Перерва на каву і неформальне спілкування

15:35 - 16:45 – Дискусійна панель III: «УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ»

Питання для обговорення:

- Зовнішньополітичні виклики для України у передвиборчому році

- Міжнародний порядок денний для України: як змінюється світ і що має робити Україна?

- Перебіг ключових реформ в Україні та їхня оцінка міжнародною спільнотою

- Політика ЄС щодо України та рух України до ЄС. Основні чинники.

- Як і чому змінилися відносини України з членами ЄС, зокрема країнами Східної Європи?

УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:

- Павло КЛІМКІН, міністр закордонних справ України

- Георгій ЛОГВИНСЬКИЙ, народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (2017-2018)

- Анніка ВАЙДЕМАНН, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні

- Ігор СМЕШКО, радник Президента України, екс-голова Комітету з питань розвідки при Президентові України

- Сюзан СТЮАРТ, головний науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки (Берлін)

МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Дмитро ОСТРОУШКО, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна

16:45 - 17:00 – Закриття Х Національного Експертного Форуму

Список спікерів та експертів Форуму буде доповнюватись.

ПАРТНЕРИ Х НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПЕРТНОГО ФОРУМУ:

Партнери: БАНК ВОСТОК, Аllseeds

Генеральний інформаційний партнер: LB.ua

Генеральний телевізійний партнер: NewsOne

Інформаційні партнери: РБК, Главком, Деловая столица, Обозреватель, Міст-Дніпро, Znaj.ua, 7 канал.Одеса