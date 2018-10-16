Завершується реєстрація на X Національний Експертний Форум в Одесі
Для участі у Форумі зареєструйтеся за посиланням.
Акредитація ЗМІ за телефоном: (050) 6000 278
Організатор: Інститут Горшеніна
Організаційні партнери:
Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі
Максим Степанов, голова Одеської обласної державної адміністрації
ПРОГРАМА
Х Національного Експертного Форуму
18 жовтня 2018 року
м. Одеса, готель «Бристоль», вулиця Пушкінська, 15
11:00 - 12:00 – Реєстрація учасників та гостей Форуму
12:00 - 12:10 – Церемонія відкриття Форуму
12:10 - 13:20 – Дискусійна панель I: «ФОРМУЛА МИРУ ДЛЯ УКРАЇНИ»
Питання для обговорення:
- Дієві сценарії відновлення суверенітету та територіальної цілісності країни
- Безпекові виклики України в контексті передвиборчого року
- Перспективи ситуації на Донбасі: миротворча місія, альтернативи «мінському формату», кроки до реінтеграції
- Міжнародна коаліція підтримки України: можливості та перспективи
- Гібридні загрози у сучасному світі: успішні технології протидії
- Підходи до вирішення гуманітарної кризи на Донбасі
УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:
- Олександр ЛИТВИНЕНКО, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Александр ХУГ, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
- Жан-Батіст ЖАНЖЕН-ВІЛЬМЕР, директор Інституту стратегічних досліджень при Міністерстві оборони Франції (Париж)
- Іцхак ІЛАН, заступник директора Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак) у 2010-2011 роках
- Сімон ВАЙС, аналітик Регіонального офісу Фонду ім. Фрідріха Еберта з питань співробітництва і безпеки в Європі (Відень, Австрія)
МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Марсель РЬОТІГ, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі
13:20 - 14:00 – Фуршет, спілкування в кулуарах Форуму
14:00 - 15:20 – Дискусійна панель II: «УКРАЇНА – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХАБ ЄВРОПИ»
Питання для обговорення:
- Україна в контексті викликів глобальної економіки
- Інвестиції як ключовий чинник регіонального розвитку
- Реформа децентралізації як фактор інвестиційної привабливості регіонів
- Менеджмент інновацій та інноваційний підхід в економіці
- Трудова міграція як ризик для інвестиційної привабливості країни
- Вікно можливостей: скільки часу має Україна на модернізацію економіки
УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:
- Геннадій ЗУБКО, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
- Максим СТЕПАНОВ, голова Одеської обласної державної адміністрації
- Ізабель ДЮМОН, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні
- ЛІ ЯНГ ГУ, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні
- Іван МІКЛОШ, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR)
МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Соня КОШКІНА, шеф-редактор інформаційного порталу LB.ua
15:20 - 15:35 – Перерва на каву і неформальне спілкування
15:35 - 16:45 – Дискусійна панель III: «УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ»
Питання для обговорення:
- Зовнішньополітичні виклики для України у передвиборчому році
- Міжнародний порядок денний для України: як змінюється світ і що має робити Україна?
- Перебіг ключових реформ в Україні та їхня оцінка міжнародною спільнотою
- Політика ЄС щодо України та рух України до ЄС. Основні чинники.
- Як і чому змінилися відносини України з членами ЄС, зокрема країнами Східної Європи?
УЧАСНИКИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:
- Павло КЛІМКІН, міністр закордонних справ України
- Георгій ЛОГВИНСЬКИЙ, народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (2017-2018)
- Анніка ВАЙДЕМАНН, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні
- Ігор СМЕШКО, радник Президента України, екс-голова Комітету з питань розвідки при Президентові України
- Сюзан СТЮАРТ, головний науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки (Берлін)
МОДЕРАТОР ДИСКУСІЙНОЇ ПАНЕЛІ: Дмитро ОСТРОУШКО, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна
16:45 - 17:00 – Закриття Х Національного Експертного Форуму
Список спікерів та експертів Форуму буде доповнюватись.
ПАРТНЕРИ Х НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПЕРТНОГО ФОРУМУ:
Партнери: БАНК ВОСТОК, Аllseeds
Генеральний інформаційний партнер: LB.ua
Генеральний телевізійний партнер: NewsOne
Інформаційні партнери: РБК, Главком, Деловая столица, Обозреватель, Міст-Дніпро, Znaj.ua, 7 канал.Одеса