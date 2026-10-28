У ДТП загинув колишній очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк

Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України.

Загинув колишній очільник НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг) Валерій Тарасюк. Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП.

"З глибоким сумом і болем повідомляємо про трагічну загибель нашого колеги, колишнього голови та члена НКРЕКП Валерія Володимировича Тарасюка. Важко знайти слова, коли так раптово обривається людське життя. Особливо коли йдеться про людину, з якою пліч-о-пліч працювали багато років, разом ухвалювали непрості рішення, долали виклики та розділяли відповідальність", - йдеться у повідомленні.

У НКРЕКП зазначили, що Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України. У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом Комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.

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У Комісії не вказують причину трагедії, водночас, за даними джерел "Економічної правди", Тарасюк загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Трагічні ДТП в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні у ДТП загинула очільниця Eva Beauty Василина Петлицька, у неї залишилось троє дітей. Петлицька працювала в компанії понад 10 років: вона очолювала Eva Beauty з квітня 2024 року, до цього майже сім років працювала в маркетингу Eva, зокрема була заступницею маркетингового директора та керівницею рекламного відділу.

Напрям Eva Beauty став професійним проєктом Петлицької, це був новий формат мережі з розширеним асортиментом професійної косметики, консультаціями й сервісами для клієнтів.

Також головна редакторка видання "Фокус", колишня очільниця сайту 5.UA та ведуча проєктів "5 каналу" Марія Скібінська загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Житомирщині. Разом із журналісткою померла її 63-річна мати Наталія Скібінська.

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