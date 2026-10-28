У Кремлі зробили заяву щодо участі європейців у тристоронніх перемовинах

За словами Ушакова, європейські представники можуть потрапити на переговори, "якщо куплять квитки".

Представників Європи ніхто не збирається запрошувати за стіл тристоронніх переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляють росЗМІ.

"Вони можуть туди потрапити, якщо куплять квитки, але ніхто не збирається запрошувати їх за стіл переговорів", – сказав Ушаков.

Він додав, що існує домовленість лише щодо відновлення тристоронніх переговорів за участю представників Росії, України та США. Участь Європи в них, за словами Ушакова, не передбачається.

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Тристоронні перемовини між Україною, США та РФ – останні новини

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США планують провести тристоронні переговори щодо війни в Україні. Спікер Палати представників США Майк Джонсон розповів, що протягом вихідних спілкувався з президентом Дональдом Трампом і державним секретарем Марко Рубіо. За його словами, обидва повідомили йому про плани Вашингтона організувати тристоронні переговори. Водночас Джонсон наголосив, що довіряти очільнику Кремля не варто.

Згодом президент України Володимир Зеленський назвав дату першої зустрічі у форматі Україна-США-РФ. Український лідер зазначив, що сподівається на її проведення у першій половині листопада, після проміжних виборів до Конгресу США. Це за його словами, може статися вже 10 листопада.

Після цього у Кремлі зробили несподівану заяву щодо мирних переговорів в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков назвав розмови про таку зустріч "передчасними".

Він не підтвердив, що тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відбудуться саме в Абу-Дабі. Водночас раніше Росія вже розглядала це місто як можливе місце проведення зустрічі.

Також раніше видання Euronews повідомляло, що Європейський Союз хоче долучитися до наступних тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США. Зазначалося, що ЄС прагне відігравати більш значну роль у мирних переговорах, оскільки блок стурбований непостійною позицією США.

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