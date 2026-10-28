Гуманітарні місії, як в Олешках, проводитимуть на Херсонщині щомісяця, - Fox News

Раз на місяць будуть організовані коридори для евакуації цивільних і доставки гумвантажів.

Гуманітарна операція в Олешках за згоди сторін може бути продовжена на довший строк. Крім того, сторони домовилися щонайменше раз на місяць влаштовувати на Херсонщині гуманітарні коридори для евакуації цивільних і доставки гумдопомоги. Про це пише Fox News.

За інформацією видання, перша леді США Меланія Трамп зіграла ключову роль у досягненні домовленостей щодо гуманітарної операції в Олешках. Повідомляється, що трагедія цього міста привернула її увагу у вересні під час заходу в межах Генеральної Асамблеї ООН. До цього перша леді вже брала участь у шести гуманітарних ініціативах, завдяки яким 34 українських дітей возз'єдналися зі своїми родинами. Цей досвід допоміг їй налагодити контакти з обома сторонами.

Старший радник першої леді Марк Бекман зазначив, що Трамп особисто координувала переговори з російськими та українськими посадовцями, зокрема за участю Володимира Путіна й Володимира Зеленського. "Відносини першої леді з Росією та Україною з часом стали значними. Є велика довіра, і було досягнуто чимало успіхів", – сказав Бекман.

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За його словами, переговори охоплювали детальні питання: маршрути гуманітарних конвоїв, допустиму військову техніку та порядок евакуації. Сторони також передбачили використання рефрижераторів для транспортування тіл загиблих.

За планом, гуманітарна операція триватиме приблизно тиждень і має завершитися на початку листопада. Якщо знадобиться більше часу, сторони зможуть домовитися про продовження перемир'я. Угода також передбачає регулярні гуманітарні поставки та заходи з евакуації людей з громад Херсонщини – за потреби, але щонайменше раз на місяць.

Гуманітарна операція в Олешках

Як писав УНІАН, аналітики ISW вважають, що під час евакуації мешканців Олешок ключовою проблемою залишається невизначеність щодо того, чи дозволить Росія українцям повернутися на підконтрольну Україні територію. Аналітики наголошують, що Москва може спершу вивозити людей до окупованого Криму або Росії та використовувати примусову паспортизацію як підставу для обмеження їхнього права на повернення.

Також ми розповідали, що у Херсоні завдяки тимчасовому режиму тиші, запровадженому в межах гуманітарної місії в Олешках, помітно пожвавилося міське життя, а мешканці отримали змогу спокійніше перебувати на вулицях.

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