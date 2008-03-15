За дані про викрадачів таксі ДАІ Вінниччини обіцяє... 100 літрів бензину

Керівництво Управління Державної автомобільної інспекції міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області обіцяє 100 літрів бензину у якості винагороди за інформацію про викрадачів автомобіля таксі служби "067" або про сам викрадений автомобіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-центру УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, "100 літрів пального обіцяє керівництво ДАІ тому, хто надасть достовірну інформацію, яка допоможе розкрити злочин, зазначається в повідомленні.

Прес-служба повідомляє, що 2 березня близько 3-ї години ночі в районі повороту на смт Стрижавка, двоє невідомих чоловіків, віком 25-30 років, під загрозою фізичної розправи над водієм таксі служби «067», незаконно заволоділи автомобілем "ЗАЗ-Део Т-13110", державний номер АВ 93-19 АМ, червоного кольору, 2007 року випуску.

Як повідомив 23-річний потерпілий, невідомі особи накинулися на нього зненацька, саме тоді, коли підвозив їх. У викраденому автомобілі залишилися документи: технічний паспорт, посвідчення водія на ім’я потерпілого № РРВ 255936 та талон про проходження технічного огляду № ДА 779146.

"Якщо ви володієте інформацією про місце перебування автомобіля чи зловмисників, зателефонуйте за номерами: (0432) 61-17-70, 59-33-33. Телефон довіри – (0432) 59-34-34, або 02. Анонімність, конфіденційність та 100 літрів пального гарантується", - йдеться у повідомленні прес-служби Вінницької ДАІ.