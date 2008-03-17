Від отруєння помер член українсько-російського екіпажу «Роксолани-1»

У Криму до МНС України надійшло повідомлення про те, що на зовнішньому рейді порту Ялта, на борту суховантажу „Роксолана-1” був виявлений мертвий член екіпажу 27-річний електромеханік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, суховантаж „Роксолана-1” (прапор - Беліз, екіпаж - 10 громадян України і 1 – Росії, вантаж – 1641 тонна висівок пшениці; маршрут руху: Маріуполь – Туреччина) в умовах шторму підійшов до порту Ялта та став на якір за 1 кілометр від берега. Виявилося також, що ще четверо членів екіпажу потребували медичної допомоги. Потерпілі були доставлені на берег із ознаками отруєння та госпіталізовані до Лівадійської лікарні. На борту судна працювала комісія у складі представників МНС, МВС, прикордонників, митниці, охорони здоров’я та інших служб. За рішенням керівництва судна ще трьох моряків було доставлено до лікарні для проведення обстеження. Причина отруєння команди встановлюється. Станом на ранок 17 березня суховантаж стоїть на якорі, на борту залишаються капітан і двоє членів екіпажу. Загрози навколишньому середовищу немає. Ситуація контролюється Севастопольським морським координаційним аварійно-рятувальним центром МНС і Головним управлінням МНС України в АР Крим.