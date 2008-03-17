Розкосі фари і м`язисті «стегна» нового купе Hyundai (фото)

У вихідні на деяких зарубіжних веб-сайтах з`явилися офіційні фотографії нового купе Hyundai Genesis. Світовий дебют цього автомобіля відбудеться восени, а основним ринком збуту новинки стане США, де Genesis має скласти конкуренцію місцевим "масл-карам" на кшталт Ford Mustang і Dodge Challenger.

Ніяких технічних даних про це купе поки немає - відомо лише, що новинка буде побудована на базі задньопривідної платформи однойменного седана, і отримає широку гамму моторів, що включає дволітровий турбо-двигун, 3,8-літрову "шістку" і восьмициліндровий агрегат потужністю 380 кінських сил. Крім того, Genesis Coupe як опція зможе комплектуватися диференціалом підвищеного тертя і гальмівними механізмами Brembo.

Головними елементами дизайну новинки стануть розкосі фари головного світла, витягнутий повітрозабірник у передньому бампері, а також м`язисті "стегна" і незвичайна лінія скління в районі задньої стійки кузова. А ззаду Genesis Coupe невловимо нагадує моделі Lexus і нову Mazda6.

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