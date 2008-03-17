У Харкові внаслідок вибуху юнак втратив руки

Унаслідок вибуху, що стався увечері 16 березня в одному з парків Харкова, був поранений 22-річний мешканець Донецької області, якому в лікарні ампутували ліву руку та кисть правої руки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Харківській області, правоохоронці з’ясували, що близько 23.00 в руках потерпілого вибухнув невстановлений вибухонебезпечний пристрій.

17 березня о 00.30 юнак був доправлений у відділення реанімації лікарні №4 м. Харкова з парку ім. Горького, там йому було зроблено хірургічні операції.

Під час з’ясування причин і обставин інциденту працівники міліції встановили, що постраждалий працює на одному з великих харківських підприємств. Під час огляду помешкання, яке він винаймав у Харкові, було виявлено велику кількість літератури, роздрукованих матеріалів з інтернет-сайтів про технологію виготовлення вибухових пристроїв, а також інформацію про складові компоненти, необхідні для виготовлення вибухівки. Крім того, працівники міліції виявили та вилучили вибухонебезпечні речовини, петарди тощо. Все вилучене направлене на експертизу.

Встановлено, що увечері 16 березня потерпілий разом зі своїм товаришем і двома знайомими дівчатами вийшли з кінотеатру «Парк» після вечірнього сеансу. Гуляючи парком, на одній з алей потерпілий відстав від трьох своїх супутників. Останні почули вибух уже майже на виході з парку на вулицю Сумську. Озирнувшись, молоді люди побачити, що їхній товариш лежить на землі поранений. Вони терміново викликали медичну допомогу, лікарі одразу повідомили про подію в міліцію.

Зараз потерпілий перебуває у непритомному стані.

Працівники міліції продовжують з’ясовувати причини й обставини інциденту.