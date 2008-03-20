”ГАЗ” готує дешеву версію ”Волги”

Горьківський автозавод планує запустити у виробництво дешеву модифікацію моделі "Волга", вартість якої буде близько 10 тисяч доларів США.

Скоротити вартість майже на дві тисячі доларів заводчани планують за рахунок виключення з базової комплектації ряду додаткового устаткування, на зразок аудіосистеми, кондиціонера тощо. Але в технічному плані "дешева Волга" буде ідентична дорогим.

Водночас "ГАЗ" має намір збільшити обсяги виробництва автомобілів з кондиціонерами, а також провести спільно з ділерами ряд акцій для стимулювання продажів. В рамках цих кампаній покупцям буде запропонований безкоштовний "зимовий пакет", безкоштовне техобслуговування і різні подарунки на зразок комплекту зимових коліс або членської картки Російського автомобільного товариства. Покупці "Волги" також зможуть скористатися спеціальними кредитними і лізинговими програмами.

Як сподіваються заводчани, такі заходи дозволять довести обсяги виробництва "Волги" впродовж 2008 року до 45 тисяч автомобілів. До кінця року Горьківський автозавод має намір продати 52 тисячі легковиків, серед яких будуть і нові GAZ Siber.

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