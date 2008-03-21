Спорткупе Kia з переднім приводом і незалежною підвіскою (фото)

На автосалоні в Нью-Йорку, компанія Kia показала концептуальний автомобіль KOUP, що є прототипом нового передньопривідного купе цієї марки, який може потрапити в серійне виробництво вже найближчим час. Цей автомобіль одержав дуже агресивний дизайн кузова, який дещо нагадує останнє покоління Honda Civic і Mitsubishi Lancer, а його інтер`єр - "асорті" з деталей європейських хетчбеків Kia Cee`d і Hyundai i30.

Kia KOUP оснащений дволітровим бензиновим турбомотором з безпосереднім вприском палива, потужність якого - 290 кінських сил, а максимальний обертовий момент.

Динамічні характеристики поки що не повідомляються. Зате відомо, що у концепт-кара повністю незалежна підвіска: спереду стоїть Макферсон, а ззаду - багатоважільна. Крім того, Kia KOUP оснащений адаптивними амортизаторами з електронним контролем Continuous Damping Control (CDC), розробленими компанією ZF, і гальмівними механізмами фірми Brembo.

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