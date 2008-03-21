Вибори мера: мамам - десяточку баксів, пенсіонерам - гречку, дітям - Кличка

Думка Ця корисна штука вибори мера.Особливо якщо це вибори мера столиці, особливо якщо мером хоче стати небідна або така, або обтяжена владою людина. Це комунізм на два місяці передвиборчої кампанії. Це світле майбутнє сьогодні. Це не тісний і міцний зв`язок, скоріше коротка, але яскрава гастроль політиків зі своїм електоратом.

До своєї передчасної передвиборчої кампанії Леонід Черновецький не готувався. Він так повірив, що рішення про дострокові вибори не буде, що він влаштовує Президента, що добру частину відпущеного йому часу на минулій телепрограмі «Свобода» він присвятив догоджанню уявного патрона з Банкової. Він обгрунтовував, як потрібен референдум щодо нової Конституції. Він, шанобливо оцінюючи парламентську комісію з розслідування його зловживань, міжвідомчу комісію Кабміну назвав «шабашем», який приходить до нього в приймальню «зі всякими анонімками». Але минуло кілька днів - дострокові вибори мера стали реальністю - і Леонід Михайлович включився в боротьбу. Насамперед - послідували свіжі надбавки киянам, по п`ятдесят гривень одиноким матерям, по двісті вдовам загиблих міліціонерів. У метро вранці почали оголошувати кадровий конкурс на заміщення різних посад у київських жеках. Кадровий конкурс під час виборів - моє улюблене дійство. Колись, працюючи на виборах на мажоритарці, ми, оголошуючи такий конкурс в одному з районів округу, обійшли нашого конкурента на п`ять тисяч голосів. Але не будемо відволікатися...

Гречку поки не носять, кажуть, що роздача гречаних і цукрових пайків проходить регулярно в якихось спеціальних центрах, куди пенсіонер повинен прийти з паспортом і зареєструватися. Але ж це ще навіть не офіційний початок, так що боюся, мене ще чекає суперечка з батьками, щоб вони не брали крупу від Михалича.

Я не думаю, що глава Шевченківської райадміністрації Віктор Пилипишин публічно відкрив комп`ютерний клас, щоб почати виборчий піар. Замілко, до того ж у нього траплялися акції і цікавіші і масштабніші. Але він, бідолаха, не витримав і заявив про свою участь у кампанії ще до того, як його висунув глава політсили Володимир Литвин.

З коаліції народ теж почав підтягатися. Найбільш прозірливим виявився бютівець Михайло Поживанов, він ані хвилини не сумнівався в тому, що вибори будуть. Скрізь висять його бігборди, а хтось навіть бачив газетку з його обличчям на першій шпальті. На другій шпальті опублікували довгу розповідь психолога, яким повинен бути київський мер, якраз – один в один Михайло Олександрович. Він знає, що таке Магдебурзьке право, багато років заявляє себе його знавцем, він зробив фонд з назвою «За свідомий вибір киян».

Кажуть, що мером хоче стати Юрій Луценко. Це теж добре, тому що вже впродовж двох днів після оголошення виборів міліція розкриває злочинні угрупування: то банду міліціонерів- перевертнів, які працюють на Сімферопольському вокзалі, то УБОЗ з Одещини передав до суду справу торговців кокаїном. Даєш вибори частіше! Якщо серед кандидатів на посади мерів будуть міністри внутрішніх справ, міста очистяться від скверни удвічі швидше. Ще один цікавий момент. Виступаючи з парламентської трибуни після повернення з Косово, де загинув український миротворець, Луценко попросив «від імені всього особового складу» не відкликати наших міліціонерів з Косово, оскільки це буде ганьбою для них і МВС. Партія Регіонів, насторожі, турботливо зажадала відкликати наш контингент з Косово. Луценко схаменувся, і вже через пару годин дав прес-конференцію, на якій розкритикував керівництво місії ООН за невдало організовану операцію в Косово.

Віталія Кличка, ще одного кандидата в градоначальники, трохи шкода. Він так боровся проти Черновецького, він залишав залу Київради, він голосно викривав, він брав участь у сутичках, він вірив, що може стати єдиним і неповторним кандидатом від коаліції. Цим же "негідникам" були потрібні тільки його кулаки для військових дій у Київраді. А може йому і пощастить. Але поки в його команді не видно людей, які допомагають політикам виграти вибори. Але Віталій вирішив не відставати, три дні як відомо про перевибори, він подумав - подумав, і вирішив провести відкритий урок у середній школі.

Вибори - приємна річ. Старші кияни одержують пайки, кияни середнього віку - надію влаштуватися в ЖЕК, самотні мами - десяточку баксів, суспільство - розкриті злочини, а діти - нові комп`ютерні класи і Кличка на урок. Адже це тільки початок.

Марина Лаптєва