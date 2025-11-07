Це зробить атаки РФ по Україні більш смертоносними.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про розміщення в Білорусі російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". У Forbes оцінили, як це може загрожувати обороноздатності України.

Видання нагадує, що, коли "Орешніки" були вперше запущені в листопаді 2024 року, вони летіли у верхніх шарах атмосфери, що ускладнювало їх виявлення українськими системами ППО. Крім того, "Орешніки" рухаються зі швидкістю в кілька тисяч кілометрів на годину, що створює додаткові проблеми для України.

Водночас постачання цих балістичних ракет Білорусі збільшить ударний потенціал Росії по території України, підкреслює видання.

"Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, а Москва - за 1500 кілометрів від української столиці. З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше наносити удари по критично важливій інфраструктурі України", - ідеться в статті.

Крім того, у Збройних сил України тепер буде менше часу для реагування на потенційне розгортання цих балістичних ракет, йдеться у статті.

Ракета "Ліщина" - останні новини

Раніше в Білорусі заявили, що планують розгорнути російську гіперзвукову ракетну систему середньої дальності "Орєшнік" в грудні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив про те, що розміщення цієї ракети в республіці є відповіддю на "ескалацію з боку Заходу".

Також раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що Сили оборони України знищили один із трьох "Орєшників" на території РФ.

