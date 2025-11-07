Він вважає, що можливо відновити переговори про постачання ракет "Томагавк" в Україну, якщо Німеччина стане "першопрохідцем" і поставить Україні свої крилаті ракети "Таурус".

Україна зіткнеться з "вічною війною" і повільним скороченням території, якщо Європа не посилить тиск на Росію. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю The Guardian.

Так, Расмуссен заявив, що якщо такі країни, як Польща, погодяться розмістити у себе системи ППО, Росія зрозуміє, що напад на них буде нападом на весь альянс НАТО.

"Ми повинні допомогти українському народу захистити себе від російських ракет і безпілотників, створивши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети і безпілотники. Країни НАТО, що є сусідами України, можуть стати місцем розміщення натовської системи ППО і ПРО", - заявив він.

Расмуссен також закликав до розгортання європейських сил для захисту України до укладення угоди про припинення вогню. Він заявив, що "коаліція охочих", яка сподівається сформувати такі сили після закінчення бойових дій, перетворилася на "коаліцію тих, хто вичікує":

"Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію, ми зіткнемося з нескінченною війною. У Путіна немає стимулу вести мирні переговори, поки він вважає, що може перемогти на полі бою. Необхідні зміни в темпі та менталітеті".

За словами Расмуссена, надійні гарантії безпеки полегшать просування мирної угоди, яка передбачає втрату українських територій.

Він також закликав надати Україні ракети великої дальності для ураження більшої кількості цілей на території Росії. При цьому підкреслив, що все ще можливо відновити переговори про постачання американських крилатих ракет "Томагавк" в Україну, якщо Німеччина буде готова стати "першопрохідцем" і поставити Україні свої крилаті ракети "Таурус":

"Це пошле чіткий сигнал через Атлантику і чинитиме тиск на Білий дім. Німеччина рішуче зацікавлена в тому, щоб змусити Путіна вступити в мирні переговори... "Таурус" - це засіб для цього".

Расмуссен також заявив, що Європа все ще не усвідомлює загрозу, що виходить від Росії, і закликав використовувати заморожені російські активи для України. "Нам необхідно розморозити заморожені російські активи на суму 150 млрд євро в Euroclear і використовувати їх як основу для кредиту на купівлю зброї і, сподіваюся, відновлення (України)", - сказав він.

