Новий такий об'єкт нещодавно виявили в Шотландії.

У Шотландії поблизу міста Перт археологи розкопали поселення епохи залізного віку, яке існувало понад дві тисячі років тому. У ньому виявили щось на кшталт підвалу - сотні таких об'єктів незрозумілого призначення раніше вже були знайдені в багатьох інших місцях Шотландії, повідомляє Guard Archaeology.

Ще у 1960-х роках завдяки аерофотозйомці було виявлено археологічний об'єкт, відомий сьогодні як Broxy Kennels Fort. Він представляє собою пагорб, на вершині якого понад дві тисячі років тому існувало поселення. Після того, як поселення із невідомих причин було покинуте, у наступні століття пагорб розорали під поле, і значна частина архологічниї артефактів була втрачена. Однак деякі цікаві знахідки археологи все ж зробили.

Загадковий підвал

Окрім типових решток людських поселень, як то залишки глиняного посуду та сліди виплавки заліза в кузні, було знайдено і черговий "сутерен" - підвал довільної форми і незрозумілого призначення. По всій країні вже знайдено понад 200 підземних кам’яних споруд-сутеренів, які мають різні розміри і форми, але призначення яких досі не має однозначного пояснення.

Цього разу у підземній камері завдовжки близько 9 метрів, шириною до 4 метрів і глибиною понад 1 метр на підлозі знайшли зерна злаків, але у надто малій кількості, щоб вважати споруду зерносховищем. Хімічні аналізи також не прояснили, для чого саме її використовували.

Заснування і занепад поселення

Що стосується самого поселення на пагорбі, то, на думку археологів, його заснували десь у 550–400 роках до н.е. - коли у Римі лише набирала силу молода республіка. Саме тоді, близько 400 року до н.е. і був викопаний сутерен, стіни і підлогу якого обклали валунами.

До 300 року до н.е. рови та сутерен засмітилися та засипалися, але поселення продовжувало існувати. Радіовуглецеве датування показало, що люди жили тут до кінця I століття н.е. - якраз до приходу в регіон римських легіонів. Причини зникнення поселення неясні: можливо, змінилися суспільні структури, або римське вторгнення змусило жителів відійти.

