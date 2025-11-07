Будь-які спроби відступу може ускладнити постійна загроза безпілотників, сказано в матеріалі.

Україна ризикує втратити місто Покровськ, що в Донецькій області. Там українські захисники вже понад півтора року стримують жорстокі атаки з боку російських окупантів.

ABC News розповідає, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Покровську проживали близько 60 тисяч осіб. Зараз це місто стало ключовим об'єктом багаторічних зусиль Кремля з захоплення всієї Донецької області.

Поки що Україна утримує оборону міста. Автори матеріалу зазначають, що його падіння стане однією з найбільш серйозних поразок для Києва з березня, коли Сили оборони були змушені вийти з Курської області РФ.

Ситуація в Покровську

Росія вже багато місяців намагається оточити Покровськ і сусідній Мирноград з півночі та півдня. Як пише видання, окупанти близькі до перерізання головних доріг, що ведуть до Покровська.

Ключові лінії постачання до міста вже перебувають під обстрілами російських дронів. Це робить поставки небезпечними і складними. До того ж, така ситуація загрожує здатності українських військ відступити, зазначають автори.

"Українці цілком могли б продовжувати оборону за межами Покровська та Мирногорада", – заявив в інтерв'ю ABC News Пасі Пароінен з фінської організації Black Bird Group, що займається аналізом відкритих джерел інформації.

За його словами, міські центри "зазвичай є непоганими тактичними оборонними позиціями". При цьому він наголосив, що "коли ви вже оточені з трьох боків, а ваші лінії зв'язку перерізані або порушені так само сильно, як зараз там, то ці позиції стають тягарем і просто виснажують українські ресурси".

Якими можуть бути наслідки відступу з Покровська

На думку Пароінена, відступ Сил оборони може навіть поліпшити перспективи Києва. Він припустив, що на заході міста підготовлені нові оборонні позиції. Якщо ж ці нові укріплення не будуть готові, "тоді у них буде більша проблема, ніж невдача з утриманням Покровська і Мирнограда".

Будь-які спроби відступу може ускладнити постійна загроза безпілотників, сказано в матеріалі. Тож, імовірно, українські сили будуть змушені прорватися на захід від міста, використовуючи свої маршрути постачання, що знаходяться під обстрілом.

Якщо відступити звідти не вдасться, в оточенні може опинитися велика кількість українських військових.

"Українці занадто довго захищають ці міста, я б сказав. Росіяни вже занадто глибоко проникли в Покровськ, і, на мою думку, їх занадто багато, щоб українці змогли їх вигнати", – констатував Пароінен.

Бої за Покровськ: інші новини

Російські окупаційні війська збільшили активність на Покровському відтинку фронту. За одну добу ворог провів там 100 штурмових дій. Як писали у DeepState, окупаційні війська РФ не шкодують жодних резервів.

NYT пояснює, що росіяни зосередилися на Покровську, оскільки розглядають його як останню велику перешкоду, що заважає російським військам наблизитися до Слов'янська і Краматорська. Путін може використати падіння міста для просування наративу про те, що Росія наступає на полі бою і що війна для України буде ставати тільки гіршою.

