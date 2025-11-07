Битва за Покровськ: Росія на порозі першого великого завоювання після Бахмута, - WSJ

Обидві сторони зазнають величезних втрат, а дрони та артилерія перетворили місто на руїни.

Російські війська наблизилися до найзначнішого завоювання з моменту падіння Бахмута понад два роки тому — міста Покровськ на Донеччині. Проте навіть якщо їм удасться повністю захопити місто, ця перемога стане піровою: бої за Покровськ виявилися одними з найкривавіших у всій війні, пише The Wall Street Journal.

Покровськ, колишній гірничий центр із населенням близько 60 тисяч людей, нині майже повністю зруйнований. У місті тривають жорстокі вуличні бої, а українські солдати повідомляють, що росіяни просуваються невеликими групами — по кілька сотень чоловік, які закріплюються в підвалах та руїнах будинків.

"Чим ближче ви наближаєтесь до Покровська, тим більша ймовірність, що ви втратите свою машину — і, можливо, своїх людей", — сказав офіцер 68-ї єгерської бригади.

Українські військові визнають: у місті перевага — за чисельністю та технікою — на боці росіян. Над Покровськом постійно гудуть дрони, і, за словами одного з офіцерів, "на кожен український безпілотник припадає до десяти російських".

"Вони домінують у небі — гул дронів ніколи не припиняється, навіть на секунду", — додав офіцер 25-ї повітряно-десантної бригади.

"Ціна" Покровська

Україна заперечує твердження Москви, що її війська у місті оточені, але визнає надзвичайну складність ситуації. За оцінками аналітиків, Покровськ може впасти протягом кількох тижнів, хоча темпи російського наступу залишаються повільними.

"За всю війну я не бачив, щоб вони зазнавали таких шалених втрат і все одно продовжували тиснути", — каже український офіцер.

Багато українських підрозділів у Покровську сильно недоукомплектовані — деякі мають лише 20% від штатної чисельності. Один командир розвідроти розповів, що з його двадцяти бійців лише п’ятеро залишаються у строю.

"З часом бої стають складнішими", — сказав він. "З'являється все більше технологій, спрямованих на вбивство людей".

Офіцер 68-ї бригади сказав, що час відступати з міста:

"Втрати того не варті. Вони просто безглузді. Немає жодного варіанту, навіть з великою кількістю підкріплень, щоб ми повернули собі місто".

Попри це, президент Володимир Зеленський закликає не здавати позицій.

"Треба захищати солдата. Це найважливіше", — заявив він, але не згадав про можливість відступу.

Якщо Україна відступить із Покровська, їй, ймовірно, доведеться залишити і сусідній Мирноград, який уже перебуває під загрозою оточення.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що падіння міста не є неминучим:

"Україна все ще має шанс виснажити росіян, зазнавши менших втрат".

Захоплення Покровська стало б найбільшим успіхом Москви з 2023 року й дало б Кремлю символічну перемогу на тлі заяв диктатора Володимира Путіна про "неминучу поразку Києва". Проте, як зазначають аналітики, навіть у разі цього здобутку головна мета Кремля — підкорення всієї України — залишається далекою.

Як повідомляв УНІАН, хвиля наступу російських окупаційних військ у Покровську наприкінці жовтня зробила ситуацію в місті та сусідньому Мирнограді безнадійною для України. Зараз українські захисники борються за позиції, щоб вивести свої сили, деякі з яких опинилися в оточенні.

The Economist пише, що втрата Покровська була очікуваною, але все ж буде відчутним ударом. До того ж, це місто може стати для Росії плацдармом для подальшого просування.

