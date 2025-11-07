Дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці.

У ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій уразили логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим. У тг-каналі ССО показали унікальні кадри ударів та розповіли про деталі ураження.

За повідомленням, дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений.

Водночас, у цьому ж районі були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

"Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання", - йдеться у повідомленні.

Удари по окупантах - новини

Як повідомляв УНІАН, вечері 5 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане вогневе ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу Shahed у тимчасово окупованому Донецьку.

Військова інфраструктура ворога знаходилася на території колишнього міжнародного аеропорту. Понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці.

Аналітики зазначають, що наскладі могли зберігати приблизно 1000 безпілотників типу "Герань-2" та більш ніж 1500 одиниць бойових частин.

Вас також можуть зацікавити новини: