Трамп заявив, що експорт російської нафти "суттєво знизився".

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес в питанні завершення війни в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з представниками країн Центральної Азії у Білому домі.

Так, Трамп сказав, що його адміністрація вже уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців.

"Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки ми ще не дійшли до цього, але, я вважаю, ми досягли значного прогресу", - сказав президент США.

Відповідаючи на питання щодо ефекту введених проти Росії санкцій, Трамп зазначив, що експорт російської нафти "суттєво знизився" та висловив сподівання, що це вплине на завершення війни в Україні.

"Ми просто хочемо, щоб ця війна закінчилась. Гине так багато людей… Ми вважаємо, що в якийсь момент вони порозумнішають і припинять це", - сказав він.

Війна в Україні - бої за Покровськ

Як зазначають аналітики, Кремль прагне за всяку ціну окупувати Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу "нездатність" України стримувати російський наступ.

При цьому ЗМІ пишуть, що, крім геополітичного посилу, військове значення втрати Покровська для України може бути відносно невеликим. Поступові російські успіхи дістаються величезною ціною. Хоча Україна прагне утримати Покровськ, військові командири стверджують, що важкі втрати, які ЗСУ завдають російським військам у цьому районі, завдають шкоди російській військовій кампанії загалом.

