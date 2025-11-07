Дві країни НАТО розгортають антидронову систему, протестовану в Україні, - AP

Польща, Румунія та Данія першими отримають американську систему Merops, здатну виявляти й знищувати російські безпілотники за допомогою штучного інтелекту.

Після серії вторгнень російських безпілотників у повітряний простір країн НАТО, альянс розпочав масштабне посилення оборони на східному фланзі. Польща та Румунія вже розгортають нову американську систему виявлення та знищення дронів Merops, випробувану в Україні, повідомляє Associated Press.

Компактна система, яка поміщається у кузові звичайного пікапа, використовує штучний інтелект для виявлення, супроводу та знищення дронів навіть за умов, коли глушиться супутниковий чи радіозв’язок. Merops здатна самостійно наближатися до ворожого безпілотника, аналізувати загрозу та відкривати вогонь — або передавати дані іншим силам для перехоплення.

"Ця система забезпечує нам дуже точне виявлення й дозволяє дешево збивати дрони за низькою ціною. Це набагато ефективніше, ніж піднімати F-35 у повітря для знищення дронів ракетою", — зазначив полковник Марк Маклеллан з Об’єднаних сухопутних сил НАТО.

За його словами, Merops допоможе захищати як критичну інфраструктуру, так і мобільні підрозділи армії. Систему вже почали розміщувати в Польщі та Румунії, а Данія також оголосила про закупівлю технології.

Потреба у таких системах зросла після того, як у вересні близько 20 російських дронів порушили польський повітряний простір, а невдовзі Румунія та низка європейських аеропортів — у Мюнхені, Берліні, Брюсселі та Копенгагені — змушені були тимчасово припинити роботу через появу безпілотників.

Хоча не всі інциденти вдалося безпосередньо пов’язати з Росією, у НАТО визнають, що альянс потребує масштабної оборонної модернізації.

"Merops — це перший етап побудови нової оборонної лінії, і цей процес триватиме два-п’ять років", — пояснив бригадний генерал Томас Ловін.

Інвестиції в систему здійснив колишній керівник Google Ерік Шмідт, який підтримує розвиток військових AI-технологій для західних армій.

Європа будує "стіну з дронів"

ЄС та НАТО паралельно працюють над створенням єдиної "стіни з дронів" — багаторівневої системи протидії безпілотникам від Норвегії до Туреччини. У межах цього проекту США пропонують розгорнути мережу датчиків і командних центрів, які координуватимуть оборону східного флангу.

"Ми бачимо, що Росія робить в Україні. І ми маємо бути до цього готові", — заявив бригадний генерал Закаріас Ернандес із Командування союзних сил НАТО.

Система Merops вже показала ефективність в Україні, де її тестували під час бойових дій. Саме ці випробування стали вирішальними у виборі технології для Європи.

Як повідомляв УНІАН, Європі останніми місяцями дошкуляють невідомі дрони. На тлі цих вторгнень зʼявилась ідея "стіни дронів". Вона полягає у створенні спільного "щита" в Європі проти ворожих безпілотників. Це буде не фізичний бар'єр, а скоординована мережа систем стеження за дронами, імовірно, з використанням радарів, систем придушення та обміном інформацією.

Європейська комісія планує запустити "стіну дронів" уже до кінця 2026 року. Повна функціональність цієї системи оборони очікується до кінця 2027 року, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

