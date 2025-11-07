Командир підрозділу "Тайфун" розповів, що Росія контролює щонайменше 60% Покровська.

Хвиля наступу російських окупаційних військ у Покровську Донецької області наприкінці жовтня зробила ситуацію в місті та сусідньому Мирнограді безнадійною для України. Зараз українські захисники борються за позиції, щоб вивести свої сили, деякі з яких опинилися в оточенні.

Про це йдеться в матеріалі видання The Economist. Автори зазначають, що втрата Покровська була очікуваною, але все ж буде відчутним ударом. До того ж, це місто може стати для Росії плацдармом для подальшого просування.

Командир підрозділу "Тайфун" розповів, що Росія контролює щонайменше 60% Покровська. Решта території є спірною. За його словами, вся північна частина є сірою зоною.

Водночас джерело журналістів в українській розвідці стверджує, що баланс залежить "не стільки від горизонтальної географії, скільки від вертикального домінування":

"Потрібно розуміти, хто контролює високі будівлі. Не так важливо, що відбувається на рівні землі".

Ситуація в Покровську: видання повідомляє про оточення військових

Україна бореться за відновлення контролю над ключовими висотами, щоб розблокувати підрозділи, оточені ворогом далі на південь, йдеться в матеріалі. Найбільш нагальною проблемою є висоти на півночі Покровська.

"Схоже, ми втратимо частину наших підрозділів", – заявив офіцер.

У сусідньому Мирнограді ситуація не набагато краща, пише видання. Там українські війська ризикують опинитися в оточенні.

"Коридор на півночі почав закриватися 26 жовтня, коли російські війська увійшли в міську зону Родинського. Їх витіснили принаймні один раз, і на відеозаписах видно купи російських трупів, але вони (окупанти, – УНІАН) повернулися. Українці стримують російські спроби закрити прогалину в кільці, яка зараз становить лише кілька кілометрів завширшки", – йдеться в матеріалі.

Росія має перевагу як у кількості військ, так і в зброї

Військовий з підрозділу "Тайфун" каже, що іноді йдеться про співвідношення військ один до шести, один до восьми, один до десяти. Росіяни продовжують кидати сили на той напрямок.

Крім того, автори стверджують, що Росія випереджає в боротьбі з дронами. На тій ділянці фронту Україна розгорнула рекордну кількість дронових загонів, але у ворога ресурсів більше.

Російські дрони чатують уздовж основних маршрутів постачання України. Також окупанти здатні проникати на кілька кілометрів глибше завдяки більшій кількості дронів дальнього радіусу дії. Це означає, що вони можуть майже безкарно полювати на українських операторів безпілотників, пояснює The Economist.

Невідомо, чи зможе Росія підтримувати такий рівень атак. Але очікуваний крах оборони Покровська свідчить про те, що окупанти знайшли формулу, яка, "хоч і є жахливою, але працює".

Водночас Україна "страждає від системної недуги поганого планування та паралічу перед обличчям поганих новин", пише видання.

"Росія набула сміливості. Настав час усім – і в країні, і на Заході – припинити бавитися", – акцентувало джерело журналістів у розвідці.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 6 листопада, станом на 22:00 на передовій відбулося 164 бойових зіткнення із противником. Найбільша кількість припала на Покровський напрямок. Там ворог 55 разів намагався просунутися на позиції українських підрозділів.

Військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів, що після погіршення погодних умов поступово зростає активність російських окупантів на Лиманському напрямку. За його словами, російські екіпажі БПЛА працюють над збільшенням польотних дистанцій, контролем наших логістичних шляхів та підходів до Лимана.

