Вона зазначила, що йдеться не тільки про "Томагавки", а й про інші ракети дальньої та ближньої дії.

Посол України в США Ольга Стефанишина заявила, що Україна веде "позитивні" переговори про закупівлю ракет "Томагавк" та іншої далекобійної зброї. Про це вона сказала в інтерв'ю програмі "Баланс сил" телеканалу Bloomberg TV.

Вона підкреслила, що обговорення ще триває, але в України є "багато делегацій, які працюють над збільшенням фінансових ресурсів для закупівлі додаткових військових засобів у США".

"Йдеться не тільки про ракети "Томагавк", а й про різні типи інших ракет дальньої і ближньої дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно", - заявила вона.

Відповідаючи на запитання про російські атаки на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями, Стефанишина наголосила, що "це безумовно дуже важкий період для України".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати Україні більше засобів протиповітряної оборони", - сказала вона. "Ми зможемо пережити цю зиму і ще одну зиму, але це не означає, що це правильно".

Вона також додала, що будь-яка відмова від тиску на Росію буде розцінюватися як "те, що дає їй зелене світло на розширення своїх можливостей".

Ракети для України - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп відмовив Україні в передачі цих ракет. Він зазначав, що не збирається передавати Україні цю зброю, але не виключив, може змінити своє рішення в майбутньому.

Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун висловлював думку, що поява ракет Tomahawk у ЗСУ стала б маркером інтеграції української армії в логістичну та оперативну систему НАТО.

Тим часом нещодавно стало відомо, що Британія нещодавно поставила Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжити нанесення ударів по цілях на території Росії напередодні зими.

