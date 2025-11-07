Переговори між делегаціями двох країн відбулися на тлі повідомлень про можливе відправлення північнокорейських військових до Росії для підтримки її війни проти України.

У Пхеньяні цього тижня відбулися переговори між високопосадовцями Північної Кореї та Росії, під час яких сторони обговорили зміцнення співпраці. ПРо це пише Associated Press з посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Зустріч очолили заступник директора Генерального політичного бюро Корейської народної армії Пак Йон Ір і заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін. Сторони обговорили подальше розширення співпраці відповідно до "поглиблених двосторонніх відносин", встановлених між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним.

Хоча про конкретні домовленості не повідомлялося, зустріч викликала занепокоєння на Півдні. За словами речника Міністерства об’єднання Південної Кореї Чан Юн Чжона, Сеул уважно стежить за ситуацією, але утримується від припущень щодо можливого відправлення північнокорейських військових до Росії.

Відео дня

Що передувало

Раніше південнокорейська розвідка повідомляла про ознаки вербування та навчання солдатів у Північній Кореї — ймовірно, в межах підготовки до додаткового розгортання військ у Росії. За оцінками, з осені 2024 року КНДР уже відправила близько 15 тисяч військовослужбовців і велику кількість артилерії та ракет для підтримки російської армії. Також Пхеньян погодився направити будівельні бригади та саперів до Курської області.

Переговори між представниками КНДР та РФ відбулися невдовзі після візиту міністра оборони США Піта Хегсета до Південної Кореї, де він обговорював із союзниками посилення оборони перед загрозами з боку Пхеньяна.

Вас також можуть зацікавити новини: