Новонароджене верблюжа-альбінос у Ялті (фото)
17:20, 22 березня 2008Разное
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Малюка назвали Мартіном
В ялтинському зоопарку 8 березня народилося верблюжа-альбінос. На честь свята малюка назвали Мартіном. Його батьки - двогорбі верблюди - мають звичайне забарвлення: кольор піску, вони живуть в ялтинському зоопарку вже багато років, їх первісткові, який цілковито схожий на батьків, два роки.
Білі верблюди - порівняно не рідкість в Україні. Два верблюди-альбіноси живуть в зоопарках Одеси і Миколаєва.
Фото Олександра Юрченка / УНІАН
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