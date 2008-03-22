Новонароджене верблюжа-альбінос у Ялті (фото)

В ялтинському зоопарку 8 березня народилося верблюжа-альбінос. На честь свята малюка назвали Мартіном. Його батьки - двогорбі верблюди - мають звичайне забарвлення: кольор піску, вони живуть в ялтинському зоопарку вже багато років, їх первісткові, який цілковито схожий на батьків, два роки.

Білі верблюди - порівняно не рідкість в Україні. Два верблюди-альбіноси живуть в зоопарках Одеси і Миколаєва.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН