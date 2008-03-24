Шуфрич увійшов у роль батька всіх ”солдатиків”, або Як українські політики танцюють на кістках

Думка

Це, напевно, ніколи не припиниться. Їх нетримання слів і самореклама - це вже більше, ніж безпринципність. Це - нелюдськість. Чудовий казкар Шварц сказав: для того, щоб стати чиновником, треба убити в собі лицаря. Дозволю собі розширити: в Україні для того, щоб стати будь-якого роду політиком, просто необхідно убити в собі лицаря. П`ятничне обговорення інциденту в Косово на "Свободі" Шустера перетворилося на безсоромний парад політичної самореклами. В першу чергу представників Регіонів, представникам коаліції довелося виправдовуватися.

Вийшов народний самоборонець Кирило Куликов, який літав з Юрієм Луценком в Косово. Він розповів свою версію подій в Митровиці, заявив серйозні теми для обговорення. Чи зможе українська сторона брати участь у розслідуванні трагічного інциденту, чому нашим міліціонерам не дозволено було стріляти в Митровиці, чому військові КФОР не прийшли на допомогу беззбройним міліціонерам, чому українських офіцерів немає в штабі ООН в Косово. Але Регіонам було не до серйозних тем. Вони вже тиждень не блокували трибуну, вже два місяці ніхто ні в кого не плював, давно середній палець ніхто не показував, і начальника ДАІ не звільняв, а тут такий привід поговорити. На розігрівання випустили Тараса Чорновола. «В результаті бездарної операції наших хлопців використовували як гарматне м`ясо. Якщо не буде гарантій безпеки, то треба виводити наших хлопців".

«Наших солдатиків», - як називав їх Шуфрич. Слово «солдатики» він повторив кілька разів. Хотів підкреслити свою депутатську любов. Шуфрич прийшов на «Свободу» не з порожніми руками. Він запитував Куликова: де знаходиться співробітник МВС Маринич, ваш підлеглий? Потім, виявилось, що цей офіцер з Митровиці повернувся до Києва. Якщо вірити Шуфричу, повернувся тому, що йому не надали медичну допомогу. Якщо вірити Куликову, Маринич їхати не хотів, його привезли спецлітаком ООН, всупереч його бажанню. Шуфрич намагався здаватися ну просто батьком всіх військових, пробачте, всіх «солдатиків», як і не голосувала його фракція в 2003 році за введення наших підрозділів до Іраку.

Ще одна регіоналка Ганна Герман узяла тему: чому не прооперували наших хлопців після Митровиці, і чому Україна не послала літак за пораненими. «Їх поранення середньої тяжкості, їх, ймовірно, оперуватимуть у Франції і Німеччині, їм потрібно заповнити документи, за якими потім їм виплачуватимуть гроші за проведення операції, для цього потрібна особиста присутність офіцера». Всі відповіді Куликова, що послідували, лише розохочували згадану «матір двох хлопців», яка демонстративно запитувала: скажіть, якщо ви не можете відправити літак, то ми самі пошлемо літак... Врешті-решт Вячеслав Кириленко сказав: так пошліть, навіщо ви дві доби говорите про це з трибуни? До речі, у момент проведення ефіру всі хлопці були прооперовані (якщо вірити Кулікову).

Леонід Михайлович Черновецький почав кампанію по-дорослому і тут же в ефірі дав доручення Кільчицькій знайти батьків загиблого, щоб допомогти матеріально. (Одна надія, що батьки хлопця не дивилися всю цю ганьбу).

Регіонал Валерій Коновалюк спочатку почав говорити серйозні речі, що, мовляв, ООН винна Україні гроші за операції, а потім скотився до тієї ж риторики: вони «хочуть зіштовхнути лобами два народи, український і сербський, дотиснути Україну в питаннях визнання незалежності Косово і за всім цим стоїть НАТО».

Гідно поводився Леонід Грач. Можуть комуністи, коли хочуть добре виглядати. Він не приєднався до істерики Регіонів.Запропонував вшанувати пам`ять загиблого хлопця хвилиною мовчання. Сказав, що ООН у жодному випадку не повинна виходити з Косово. І розумно запитав Куликова, коли, нарешті, Президент і його фракція збираються визначитися з позицією щодо Косово.

Що сказати? Коли цю тему закрили для обговорення, хотілося вимити руки. Майже нікому з політиків не хотілося об`єднувати націю на тлі трагічної події, нікому не треба було чітко формувати позицію України щодо подій в Митровиці, і зробити справу розслідування інциденту в Косово справою честі, ніхто не намагався підняти статус України і боротися за введення українських офіцерів в штаб ООН. Навіщо, адже танець на кістках - це набагато ефектніше, тим більше, якщо сидиш в опозиції...

Марина Лаптєва