Мерія Лондона попередила 350 ресторанів щодо чорної ікри

Значне зростання цін на чорну ікру - на 60% - відбулося на світовому ринку за останні 12 місяців.

Відтак нині в ресторанах Лондона 100 грам білужачої ікри коштують 2 тис. дол. Наслідком цього стало різке зростання контрабанди чорної ікри до країн ЄС, зазначає британський тижневик Independent on Sunday, передає Прайм-ТАСС.

Згідно з одержаною ним інформацією, з 2000 р. в ЄС було виявлено і конфісковано поставленої незаконними шляхами 12 тонн чорної ікри на півмільярда доларів. І це лише мала частка підпільної торгівлі.

З метою посилення контролю за ринком чорної ікри мерія Лондона надіслала до 350 шикарних ресторанів, клубів і казино спеціальний лист. У ньому зазначається, що шеф-поварам і власникам цих закладів загрожує суворе покарання, включно до кримінального, у разі, якщо вони будуть викриті в закупівлі або продажі незаконно завезеної до Великобританії чорної ікри.