США розробляють новий військовий позашляховик на зміну Humvee (фото)

Армія США оголосила конкурс серед своїх партнерів на розробку нового автомобіля, який прийде на зміну легендарному позашляховикові Humvee. Нагадаємо, що ця машина використовувалася в збройних силах США впродовж більш як 20 років, а в 1992 році компанія AM General вивела на ринок цивільну версію Humvee, яка дістала назву Hummer H1. Про це повідомляє американське видання MotorTrend.

За інформацією видання, в конкурсі на розробку нового автомобіля для збройних сил США беруть участь сім компаній. Перші прототипи машин повинні бути представлені до середини наступного місяця. Потім будуть відібрані три фірми-фіналісти, які мають збудувати по сім модифікацій своїх позашяховиків у трьох різних вагових класах. Ці машини тестуватимуться протягом року, після чого планується назвати ім`я переможця. Машину планується випускати в 10 різних версіях.

На даний момент свою розробку вже подала компанія BAE Systems, яка вважається одним з найбільш вірогідних претендентів на перемогу в конкурсі.

Повнопріводний автомобіль був створений в співпраці з виробником вантажівок International та його підрозділом - Navistar Defense. Машина одержала регульовану підвіску, покришки типу Run-Flat, які не бояться проколів, а також 2,5-сантиметрову броню. Решта характеристик новинки поки що не розголошуються.

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