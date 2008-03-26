Пізнали тіла двох моряків із затонулого в Гонконзькій протоці українського судна

Пізнані тіла двох членів екіпажа із затонулого в Гонконзькій протоці судна «Нафтогаз-67».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», якому належить судно.

За інформацією, що надійшла від працюючої в Гонконгу української урядової комісії, тіла двох моряків, знайдених напередодні, були пізнані сьогодні, 26 березня. Це моторист 1-го класу Олександр Піскунов (1975 року народження, одружений, є дочка - 1996 р.н. Проживав у кримському селищі Чорноморське) і матрос 1-го класу Олександр Кардаш (1976 року народження, одружений, проживав у Миколаєві).

«Тіла загиблих будуть найближчим часом доставлені на батьківщину», - повідомили в компанії.

Пошуки решти членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» тривають.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз», Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» було 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків.